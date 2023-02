Saiba como fritar ovo sem que ele grude na panela

É muito comum escutarmos que saber fritar ovo é fundamental para mandarmos bem na cozinha. Quem nunca ouviu isso?

Onde queremos chegar é que, será que sabemos de fato a maneira correta de preparar esse alimento?

Se você ficou pensativo depois da nossa indagação, não se preocupe! Hoje juntamos informações de verdadeiros mestres cuca sobre o jeito correto de fritar um ovo. Por isso, fique conosco e aprenda!

Antes de tudo, vale dizer que o ovo é um dos alimentos mais baratos e nutritivos que temos disponível.

Nele encontramos proteínas, vitaminas e sais minerais. Os principais nutrientes presentes nos ovos são as vitaminas A, D, E, do grupo B, e sais minerais, como o ferro, o fósforo, o zinco e o selênio.

Afinal, como fritar ovo?

Basicamente, em uma frigideira antiaderente, não muito quente, coloque um pouco de óleo e, aos poucos, deixe a clara cair.

Em seguida, posicione a gema na parte central. Para ser perfeito, o ovo deve ter a clara esbranquiçada e a gema mole, mas ambas as partes cozidas.

Nosso pulo do gato é o seguinte: não salgue a gema. Isso porque, evitamos pigmentos brancos na parte amarela, atrapalhando a apresentação final.

Assim, com o ovo já na panela, vá retirando aos poucos os excessos de clara para atingir o formato mais redondo possível. Se tiver um arco por perto, facilita bastante o processo.

Por fim, mantenha o fogo baixo para não queimar as laterais e, quando sentir que a clara está toda cozida, não há mais partes transparentes no ingrediente e a gema endureceu, retire da panela com uma espátula e leve ao prato após alguns segundos.

