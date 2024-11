Canadá abre vagas de até R$ 25 mil por mês para quem fala português

Projeção é que 500 mil pessoas sejam levadas ao país já em 2025

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2024

Bandeiras do Canadá e de Goiás. (Foto: Reprodução/Canva)

Devido a falta de mão de obra, o Canadá está com diversas vagas de emprego abertas com salários de até R$ 25 mil por mês. Por sorte, as oportunidades são voltadas para quem fala português.

As oportunidades são para diferentes áreas de atuação sendo elas para construção civil, saúde, tecnologia mecânica e carpintaria – sendo esses os principais segmentos beneficiados, conforme o portal Click Petróleo e Gás.

De acordo com a plataforma, o Canadá pretende captar 1,45 milhão de novos residentes permanentes para localidade ainda nos próximos três anos. A projeção é que 500 mil pessoas sejam levadas ao país já em 2025 para suprir a carência.

Há vagas para os seguintes cargos:

Representante de Suporte Técnico Bilíngue – Português-Inglês – Remoto em Quebec;

Oficial de Serviços Estudantis;

WestJet Encore – Membro da tripulação de cabine – Calgary, AB;

Assistente técnico de saúde;

Anotador de Dados de Idioma – Português;

Conferente de Mercadorias (M/F) – Faro;

Auxiliar de Farmácia;

Assistente de Apoio Pessoal PSW;

Assistente de Apoio Administrativo;

Educação Continuada – Programa de Línguas Internacionais e Indígenas;

Os interessados em pleitear uma das oportunidades devem enviar a candidatura diretamente pelo LinkedIn, onde as oportunidades estão divulgadas. É necessário que o currículo esteja atualizado, tenha uma foto profissional e voltada para o mercado de trabalho.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!