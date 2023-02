Resort próximo a Brasília virou lugar perfeito para quem só tinha Caldas Novas como opção

Onde passar as férias com a família é sempre um tema que gera bastante dúvidas. Em meio a tantas opções e incertezas, é importante pesquisar bastante até achar um local seguro, confortável e que tenha todas as mordomias necessárias. Pois bem, é aí que o Tauá Resort & Convention Alexânia entra em cena.

Localizado a apenas uma hora e meia de Goiânia, o resort conta com mais de 13 mil metros quadrados. É a opção perfeita para viajar com a família, pois oferece diárias grátis para até duas crianças. Os pais podem relaxar e aproveitar ao máximo enquanto os pequenos ficam sob os cuidados de uma equipe de monitores totalmente exclusiva: os Taualegres.

O complexo de piscinas aquecidas marca mais de 4 mil metros quadrados. Além disso, o público pode escolher entre quais das 15 jacuzzis de frente para o Cerrado irá relaxar.

As instalações ainda contam com sala de cinema, kids club, espaço baby, copa baby e mais de 3 mil metros quadrados dedicados exclusivamente ao spa. Há ainda pista de boliche, jogos eletrônicos, sauna, academia completa, e dois scotch bares de perder o fôlego.

Já os quartos são um pacote completo, com camas extremamente espaçosas e serviço de atendimento 24 horas.

Para agendar sua reserva, basta acessar reservas.tauaresorts.com.br/alexania.