Criança que tentava escalar janela de prédio em Anápolis foi salva pela PM e pode ser autista

No fim da tarde de domingo (26), a atitude de uma criança chamou atenção de moradores do Bairro Jundiaí, em Anápolis. Ela tentava escalar a janela de um apartamento, localizado no segundo andar de um prédio.

Populares viram a situação e acionaram a Polícia Militar (PM). No vídeo, é possível ver que as pessoas estavam angustiadas e torciam para que a criança tomasse a decisão de voltar para dentro do apartamento.

O Portal 6 apurou que os militares foram até o local e bateram na porta. Sem nenhuma reação de dentro do imóvel, eles decidiram arrombá-la.

Nesse momento, descobriram que a avó da criança estava dormindo no quarto ao lado. Eles foram informados que a criança possivelmente tem cinco anos e é autista.

Diante da atitude dos policiais, a criança ficou ilesa.