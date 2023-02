Atualizada a lista de doenças que garantem a aposentadoria por invalidez no INSS; veja

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualizou a lista de doenças que garantem a aposentadoria por invalidez e ou incapacidade permanente e que podem fazer com que o trabalhador receba o seguro independente do tempo de contribuição.

Vale ressaltar que os profissionais autorizados a receberem a aposentadoria por invalidez são aqueles trabalhadores que se encontram, de forma permanente, sem condições de exercer a atividade de trabalho, ou qualquer outra coisa. Para ter acesso ao benefício, os solicitantes devem passar por uma análise de um médico perito ligado ao órgão previdenciário, além de se submeter a consulta e exames.

Além disso, os interessados em obter a aposentadoria por esse motivo devem comprovar um período de carência de 12 meses como contribuinte do INSS. Contudo, para alguns casos, esse requisito não é obrigatório para a aprovação.

Outro ponto importante a ser lembrado é que a aposentadoria por invalidez não representa a mesma coisa que aposentadoria por incapacidade temporária, que faz parte do programa Auxílio doença. Nesta modalidade, o benefício é ofertado aos trabalhadores que estão se recuperando de um acidente ou de uma doença que limitou a capacidade de trabalho do solicitante.

No entanto os trabalhadores que possuem alguma enfermidade em que a única forma de resolução seja o procedimento cirúrgico podem, de acordo com a avaliação médica da perícia do INSS, receber a aposentadoria por invalidez.

Veja a lista de doenças que garantem a aposentadoria por invalidez no INSS

Acidente vascular encefálico agudo;

Abdome agudo cirúrgico;

Hanseníase;

Cegueira;

Tuberculose ativa;

Transtorno mental grave;

Doença de Parkinson;

Cardiopatia grave;

Neoplasia maligna (câncer);

Nefropatia grave;

Hepatopatia grave;

Esclerose múltipla;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Espondilite anquilosante;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

