Procon Anápolis revela os itens de café da manhã que possuem maior variação no preço

O Procon Anápolis divulgou nesta sexta-feira (03) um levantamento que trouxe os valores de 27 itens presentes no café da manhã dos consumidores anapolinos.

Ao todo, oito estabelecimentos comerciais distribuídos pela cidade foram visitados entre os dias 13 e 15 de fevereiro para a realização da pesquisa.

Dentre os itens analisados, a rosca húngara se destacou, pois sofreu uma variação de 314%. Isso porque os preços para o mesmo alimento puderam ser encontrados entre R$ 12,04 e R$ 49,90.

Outra grande oscilação pôde ser percebida no quilo do pão sovado. Nos locais pesquisados, os valores vão entre R$ 7,99 e R$ 24,90, totalizando 212% de diferença.

Na sequência encontra-se o quilo da rosca trança, que teve uma variação de 100% ao registrar preços entre R$ 25 e R$ 49,90.

Por fim, o famoso pão francês, um dos panificados mais consumidos no café da manhã, teve uma das menores variações no quilo, sendo registrado apenas 38%. Nos estabelecimentos visitados, os preços do alimento variam entre R$ 14,50 e R$ 19,99.

O diretor do Procon, Wilson Velasco, afirmou que a pesquisa demonstra a demanda de regulação por parte do órgão.

“A partir de agora, vamos monitorar esses valores para verificar se está havendo ou não abusos na cobrança”, afirmou.

Para conferir a pesquisa e o relatório técnico completo, acesse o link.