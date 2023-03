Creche de Goiânia viraliza ao mostrar a chegada de ‘alunos’ atrasadinhos; veja

O perfil beepetclub no Tik Tok viralizou recentemente nas redes sociais ao compartilhar o horário em que os ‘alunos’ chegam no local. O vídeo começa narrando e explicando as portas se abrem pontualmente às 07h, em Goiânia.

Acontece que os estudantes são, na verdade, cachorros de diversas raças, que os donos deixam sob o cuidado da creche enquanto estão ocupados no trabalho.

Nas imagens, vemos que há pais de pets de todos os jeitos: os da Mei e Cleiton, bastante compromissados, chegam até antes do horário, às 06h30 e 06h45, respectivamente.

Já outros acabam se atrasando um pouco: os donos do Jorge e da Menininha só apareceram por lá para deixar os pets depois das 09h, mas, pela animação dos pequenos, eles pareciam nem se preocupar.

Nos comentários, os usuários se divertiram bastante com as gravações. “O Jorge quase que não vai, heim kkkkkk”, comentou um. “Eu sou tipo a menininha kkkkk”, brincou outro.

Também teve internauta afirmando que adoraria trabalhar na creche. “Como faço pra trabalhará aí? Que sonho!”. Veja o video!