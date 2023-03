Presidente do PT protocola representação no MP para barrar venda de áreas públicas em Anápolis

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Anápolis, Rimet Jules protocolou representação no Ministério Público (MP) para barrar a área de vendas públicas no município.

A reação ocorre horas após a Câmara Municipal aprovar, em primeira votação, o projeto enviado pelo prefeito Roberto Naves (PP), nesta terça-feira (07).

Entre as áreas públicas que podem ser negociadas estão a da Rodoviária, no Cidade Jardim e o Kartódromo, também no mesmo bairro.

Um dos pedidos feitos por Rimet é de que seja recomendada a suspensão da tramitação do projeto, que terá segunda votação nesta quarta-feira (08).

Outra solicitação é a de que seja promovida uma Ação Civil Pública para proibir a venda das áreas públicas inclusas no Projeto de Lei.

Em resposta, o prefeito Roberto Naves (PP) usou o Kartódromo de exemplo para explicar que as áreas serão entregues à iniciativa privada, mas que não haverá o fechamento, publicou em vídeo nas redes sociais.

“O que nós vamos fazer é passar para a iniciativa privada. O Kartódromo ele não vai acabar, no termo de referência de venda, vai constar que o Kartódromo tem que ser mantido e a manutenção feita”, justificou.