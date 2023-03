Esse foi o motivo que fez Lucas Lucco visitar Anápolis e dar show de simpatia com fãs

O cantor Lucas Lucco deu o que falar nas redes sociais após postar um vídeo visitando uma das academias da franquia SkyFit, em Anápolis. A unidade, localizada na Avenida Universitária, recebeu a visita do sertanejo no começo desta semana.

O vídeo postado no Tik Tok oficial do artista já ultrapassou 500 mil visualizações. Nas imagens, é possível ver o sertanejo surpreendendo os clientes que praticavam exercícios no local, tirando fotos com vários frequentadores e funcionários.

O artista ainda tirou um tempinho para participar da aula de dança com a galera e não economizou na coreografia, rindo e se divertindo com o resto da turma.

Na descrição do Tik Tok, o cantor afirmou que não podia deixar de visitar a unidade de Anápolis, exaltando o crescimento da cidade e o poder de atração que ela exerce sobre empresas.

Nos comentários, os usuários adoraram a surpresa, cobrando também que novas franquias sejam abertas em mais cidades.

“Top isso, ficar próximo do negócio, dos colaboradores e dos clientes, parabéns” comentou um. “Estou aguardando a inauguração da academia aqui de Salto-SP em kkk ansiosa” disse outra.

Lucas Lucco afirma que sempre teve vontade de empreender, e como o nicho fitness era algo que fazia parte da sua rotina, resolveu dar uma chance.

O artista desenhou o projeto em parceria com o sócio Bruno Berardo ao longo de 2019 e o tirou do papel em 2020. Atualmente, a rede SkyFit conta com cerca de 60 unidades espalhadas pelo Brasil.