Família de Anápolis vive madrugada de sufoco após residência ser tomada por incêndio

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) teve que ser acionado na madrugada desta terça-feira (14) para controlar um incêndio em uma residência do Parque Calixtópolis, em Anápolis.

Segundo a corporação, três adultos estavam presos no fundo da residência, mas foram resgatados pelos agentes. Uma criança também havia sido retirada do local anteriormente por uma vizinha.

De acordo com a CBMGO, um veículo, que estava na garagem no momento do incidente, foi destruído pelas chamas.

Nas imagens divulgadas pela organização, é possível ver a traseira do automóvel chamuscada pelas chamas e a placa do veículo queimada na superfície.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o incêndio foi contido a tempo pelos bombeiros.