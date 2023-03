Quase 60 bairros em Goiânia e Anápolis podem ficar sem água nesta terça-feira (14)

Quase 60 bairros de Goiânia e Anápolis poderão ficar sem água nesta terça-feira (14), de acordo com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago).

Na capital, a ação é devido a uma manutenção no sistema de abastecimento da região norte e a implantação de uma nova válvula para controle de pressão.

Segundo o comunicado da Saneago, a expectativa é que a situação seja normalizada até às 17h e que 24 setores sejam afetados.

Já em Anápolis, o corte acontecerá em 30 bairros e é decorrente a falta de energia na Estação de Tratamento de Água do Sistema Daia que prejudicou parcialmente o abastecimento no município. Não há previsão para a retomada do sistema.

Durante os serviços, a companhia pede a compreensão dos moradores e orienta o consumo consciente das reservas domiciliares de água tratada.

Veja a lista de bairros que serão afetados em Goiânia e Anápolis

Goiânia

Condomínio Fortaleza

Jardim Bela Vista

Jardim Camargo

Jardim Colorado I e II

Jardim Curitiba IV

Jardim Fonte Nova

Jardim Helou

Jardim das Hortências

Jardim Liberdade

Jardim Novo Planalto

Jardim Paraguassu

Mansões Paraíso

Morada do Sol

Parque Maracanã

Parque Morumbi (Fazenda São Domingos)

Parque Tremendão

Residencial Campos Belos

Residencial Green Park

Residencial Maringá

Residencial Privê Norte

Residencial Terra Nova

Residencial Vale das Caraíbas

Vila Finsocial

Vila Mutirão I e II

Anápolis