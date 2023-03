Estrelas de Hollywood já viveram em Anápolis e muitas pessoas não sabiam

Um post recente no Twitter resgatou um fato por muitos esquecido na história de Anápolis. Entre as décadas de 1930 e 1950, Joan Lowell, Janet Gaynor e Mary Martin, atrizes de peso no cinema norte-americano, resolveram dar uma chance para o então sistema bruto brasileiro.

As três se mudaram dos Estados Unidos da América (EUA) para a cidade e se misturaram aos demais anapolinos, tornando-se fazendeiras.

Joan Lowell foi grande uma estrela nos filmes de Charles Chaplin. Já Janet Gaynor a primeira atriz americana a ganhar o Oscar. Mary Martin, por sua vez, a primeira a interpretar o Peter Pan.

A história por trás dessa aventura foi resgatada pelos cineastas e professores da Universidade de Brasília (UnB) Armando Bulcão e Tânia Montoro, codiretores do documentário “Hollywood no Cerrado”.

Das três, Joan Lowell foi a que chegou mais cedo, em 1937, na cidade de Jaraguá. Porém, após adoecer, se instalou em Anápolis em busca de melhores tratamentos. A fazenda onde a atriz viveu, próxima à Base Aérea, atualmente é uma clínica de reabilitação.

Na década de 1950, Janet Gaynor veio para Anápolis, comprando diversos lotes e casas com o marido. Posteriormente, convidou a amiga Mary Martin para conhecer o interior goiano.

Acompanhada do esposo e produtor Richard Halliday, Mary adorou a cidade, comprando uma fazenda e construindo uma grande mansão, bem ao estilo de Beverly Hills.