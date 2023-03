Jovem de Anápolis conquista a internet mostrando que não é preciso uma vida perfeita para ficar famosa

Em meio a tantos famosos que compartilham rotinas e dietas perfeitas, a jovem influencer de Anápolis, que prefere ser chamada pelo nome artístico Kiti Moura, aparece para mostrar o dia a dia da vida real. Com mais de 340 mil seguidores no TikTok, Kiti revelou ao Portal 6 algumas curiosidades sobre sua carreira.

Kiti conta que no começo postava os vídeos despretensiosamente e apenas alguns amigos acompanhavam, porém, as visualizações foram crescendo exponencialmente. Mesmo assim, até hoje, ela produz os conteúdos como se fossem somente para a galera inicial.

A influencer, que também publica no Instagram e conta com mais de 100 mil seguidores por lá, afirma ter uma relação bastante próxima com cada um deles. Inclusive, disse adorar quando é chamada no privado, seja para fofocar ou compartilhar problemas e frustrações.

“Me deixa com o coração quentinho saber que tem pessoas que me acompanham na internet e me deixam fazer parte da vida delas do meu jeito. Eu sempre gosto de pensar e de lembrar que são pessoas, não são apenas seguidores”, disse.

Publicando conteúdos voltados para o humor e entretenimento, a anapolina mostra os acontecimentos do dia e compartilha pensamentos e hábitos.

“Eu posto coisas que você contaria pra uma amiga, coisas que são necessárias de estar na internet pra mostrar que a gente é real, que não existe só influencers ou blogueiras perfeitas, sempre maquiadas, com o corpo perfeito e a vida perfeita. Acho que hoje em dia todo mundo já se cansou disso, é por isso que faço tantas amigas e amigos sendo verdadeira na internet, do meu jeitão mesmo e eu amo que posso ser eu mesma e que muitas se identificam comigo assim!”, revela.

Em tom mais leve, a jovem apelidou algumas de suas postagens como “rotina tóxica”, justamente por fugir desse padrão meticulosamente perfeito que tanto se vê na web. Nesses vídeos, ela compartilha com o público o dia que vive e as comidas que consome, inclusive as não saudáveis, como macarrão instantâneo, refrigerante e chocolate.

Apesar de não se considerar famosa, ela diz que vira e mexe é reconhecida em situações corriqueiras como andando na rua ou no supermercado. A anapolina comenta de uma situação engraçada que passou, onde estava fazendo compras e um fã passou a segui-la e tirar diversas fotos de longe. Segundo a jovem, não achou ruim, pois ao postar a situação nos stories, o” paparazzi” se revelou e pediu desculpas.

História que hitou

Em 2022, Kiti Moura já era bastante conhecida pelo trabalho. Alguns dos hábitos dela também chamavam bastante atenção, como por exemplo beber suco de tomate e também a conserva do palmito. Este último rendeu a casa dos milhões em visualizações. No vídeo, ela explica que o costume veio de uma experiência que era tradição com o pai, já falecido.