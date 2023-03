Preço do litro da gasolina tem diferença de até 24% entre postos de Goiânia; veja como economizar

Mais de duas semanas após a volta parcial dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que ocorreu no 1º de março, a gasolina apresentou queda mínima no preço em Goiânia. No entanto, a variação entre os preços dos litros dos produtos segue expressiva, com variação de mais de R$ 1.

Nesta sexta-feira (17), por volta das 16h, de acordo com dados do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, o litro mais barato é oferecido no Posto Brasil, localizado no Parque Santa Rita por R$ 4,73. Outra opção é o Posto Show 5 Avenida, no Setor Oeste, com litro de R$ 4,89.

Já o valor mais alto é encontrado por R$ 5,87, no Posto Karaka, no Setor Marista. A diferença entre os preços é de R$ 1,07, o que representa variação de 24%.

Nos valores atribuídos ao litro de etanol, o mesmo posto do Parque Santa Rita oferece o combustível por R$ 4,73, preço mais barato da Grande Goiânia.

A segunda opção se localiza no posto Tamburelo, no Setor Pedro Ludovico, com valor de R$ 3,33. O posto Alencar, no Setor Marista, vende o litro mais caro, por R$ 4,29. Com variação de R$ 0,96, ou 28,8%.

Vale destacar que a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgou que o aumento com as tarifas deve ser cerca de R$ 0,47 por litro para gasolina e R$ 0,02, para etanol.