Polícia Civil prende casal que explorava mulheres em cabarés para ganhar dinheiro em Goiás

A Polícia Civil (PC), de Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, prendeu nesta sexta-feira (17), duas pessoas que exploravam mulheres em cabarés para ganhar dinheiro.

Foram presos um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 33. As detenções ocorreram no distrito de Nova Goá, onde haviam duas casas de prostituição.

Durante as investigações, a PC descobriu que os suspeitos recebiam percentual dos valores recebidos pelos programas e um valor equivalente ao do programa, nos casos em que as mulheres saíssem dos estabelecimentos.

Os cabarés funcionavam em áreas residenciais, causando grandes transtornos para os moradores da região, que se incomodavam.

Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Planaltina, ficando a disposição do judiciário.

Não foi revelado pela PC para onde a mulher foi levada, apenas que ela já é uma velha conhecida da Justiça, tendo sido presa anteriormente por tráfico de drogas.