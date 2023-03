Existe um lugar perfeito em Goiás para quem está precisando relaxar e esquecer as preocupações

É sempre bom poder relaxar e esquecer as preocupações do dia a dia, ainda mais em um ambiente tão incrível quanto a Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás.

A Pousada Caminho das Cachoeiras oferece aos hóspedes uma oportunidade única de estar em contato com a natureza sem abrir mão do conforto e das comodidades da vida moderna.

Com uma iluminação externa esplendorosa e um jardim impecável, é possível aproveitar os jantares em um ambiente digno de filmes.

A pousada oferece acomodações aconchegantes e confortáveis, com opções de quartos duplos, triplos e também os charmosos bangalôs.

Além disso, o local conta com uma variedade de atividades para os hóspedes relaxarem, como piscina, hidromassagem, ofurô, sauna, sala de massagem, academia e jacuzzi.

Para os amantes de águas quentes, há a comodidade de ir visitar as Águas Termais do Jequitibá, localizada a apenas 15 Km da pousada. As águas naturalmente aquecidas do local são a escolha certa para aproveitar o dia com a família.

Para saber mais ou fazer reservas, acesse o site da Pousada Caminho das Cachoeiras ou entre em contato pelo Instagram @pousadacaminhodascachoeiras.