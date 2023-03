Quase 10 mil empresas fecharam as portas no ano de 2022 em Anápolis, contabiliza Juceg

Apesar de ter aberto mais de 60 mil novas empresas, Anápolis enfrentou uma série de encerramentos de atividades em 2022.

A pedido do Portal 6, a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) enviou um levantamento com o número total de empreendimentos que deram baixa no município ao longo do último ano.

No total, foram 9.718, contabilizando também os Microempreendedores Individuais (MEIs). O setor mais afetado foi o de comércio varejista voltado à vestuário e acessórios, com 362 empresas extintas ao longo do ano passado.

Na sequência, vêm os negócios de promoção de vendas (301), lanchonetes e similares (224) e varejistas de bebidas (204).

Por fim, ainda podemos citar os setores de cosméticos (169) e serviços administrativos (162) como alguns dos que mais sofreram no decorrer no último ano.

Sem a condição de MEI, o número de empresas que fecharam as portas foi de 3.335. O comércio de vestuário e acessórios também liderou o ranking de baixas de CNPJ, com 69 empreendimentos extintos.

Em seguida, aparecem os comércios de bebidas (58) que ocuparam o 2º lugar, seguido pelo setor de lanchonetes e similares (55) e de minimercados, mercearias e armazéns (48).

Fecham a lista as empresas de construção de edifícios (47) e de consultoria em gestão empresarial (47).