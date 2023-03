Goiânia pode disponibilizar sinal de internet 5G gratuitamente para população

Um projeto de lei proposto pela vereadora Leia Klébia (PSC), que tramita na Câmara de Goiânia, pretende disponibilizar sinal de internet 5G gratuitamente à população carente na capital.

Essa iniciativa se daria pela criação de um Sistema Municipal de Parques e Praças Inteligentes, que também ofereceria outros serviços digitais, como painéis interativos e plataformas educativas acessíveis.

“É seguro afirmar que a presente proposição, ao concretizar uma diretriz da política de uso do espaço público, popularizará não só a chamada alfabetização digital, mas também a cidadania digital”, afirmou Léia na justificativa do documento.

O texto assinado pela parlamentar apontou que a iniciativa teria como prioridade parques e praças em bairros vulneráveis, mais o Jardim Zoológico Municipal de Goiânia.

“Entendemos que a disponibilização gratuita de sinal de internet amplia a integração das pessoas com o mundo digital. O acesso à internet, além de aproximar as pessoas, se tornou um dos principais mecanismos de comunicação da população”, argumentou a vereadora no projeto de lei.

Por fim, Léia destacou que, caso seja aprovada, a iniciativa não traria custos às finanças do município, visto que caberia às iniciativas privadas “a implementação das ações prevista nessa proposição”.