Pesquisa mostra quais são os 10 veículos usados mais procurados em Goiás

Levantamento robusto realizado pela Mobiauto, empresa de venda de automóveis, identificou a lista dos 10 carros usados mais buscados em 2022 em Goiás. Entre eles, o VW Gol se destaca, tendo acumulado o maior número de acessos, um total de 4,14%.

Em segundo lugar, entra um veículo com uma pegada utilitário: o Fiat Strada. Na sequência entram na lista dois carros populares, o Ford Ka (3,59%) e o Chevrolet Celta (2,97%).

Conforme o levantamento, no meio da lista, está a VW Saveiro (2,79%) e o Chevrolet S10 Cabine Dupla (2,46%).

Para finalizar, integram o ranking, o Toyota SW4 (2,34%), Fiat Palio (2,31%), Renault Kwid (2,31%) e, por fim, Toyota Corolla (2,23%).

A pesquisa ainda destaca as buscas que incluem o ano do modelo, o que alterou a ordem dos mais procurados. Nesse caso, o Ka 2011 leva o primeiro lugar com folga (1,20%).

O segundo lugar foi ocupado pelo Gol 2013 (0,88%), seguido pelo Celta 2009 (0,76%), Celta 2012 (0,75%), Kwid 2020 (0,69%).

Diferenças sociais

Para o CEO da Mobiauto e consultor automotivo, Sant Clair Castro Jr., é importante regionalizar a pesquisa uma vez que o Brasil é um pais com diferenças acentuadas de nível socioeconômico, hábitos de consumo, entre outros fatores.

Portanto, estados vizinhos podem apresentar variações notáveis, como é o caso do Distrito Federal, no coração de Goiás. Por lá, o seminovo mais buscado é o Kwid (3,21%), com outros modelos que sequer aparecem na lista goiana.

Para o consultor, além das diferenças socioeconômicas e dos hábitos de consumo da população, deve-se levar em consideração a participação das concessionárias na decisão do público.

“Nós sempre damos uma importância exacerbada ao produto e à estratégia das montadoras, mas nos esquecemos da força dos pontos de venda, que, na minha opinião, são os grandes responsáveis por ditar a performance na venda dos modelos zero km. O sucesso de um determinado modelo entre os seminovos é decorrência disso”, opina.