Número de denúncias de animais mortos por envenenamento cresce em Anápolis

Um tutor de Anápolis registrou nesta segunda-feira (26) uma denúncia formal de que dois cachorros haviam sido mortos na região do bairro Polocentro 1ª etapa. O episódio coloca uma lupa em um tipo de situação que vem ocorrendo com frequência e que, em grande parte das vezes, as suspeitas são de envenenamento.

Defensoras da causa animal no município, as vereadoras Thais Souza (PP) e Seliane Santos (MDB) afirmaram ao Portal 6 que situações como esta estão sendo denunciadas todos os dias e que as principais vítimas são os gatos de rua.

Para se ter uma ideia da gravidade, no início de fevereiro, um inquérito policial teve que ser instaurado após inúmeros gatos morrerem no Mercado Municipal.

“Todos os dias chegam diversas denúncias. Inclusive a matança de todos os gatos do Mercado Municipal. Estive com o Dr. Fabio Vilela e ele me disse que ia instaurar um inquérito para apurar”, afirmou Thais Souza.

Para a parlamentar, a falta de uma delegacia especializada em maus-tratos ou crueldade contra animais acaba dificultando o processo de apuração e evidencia a necessidade de políticas públicas mais adequadas.

“Infelizmente não temos delegacia especializada na cidade, o que dificulta muito. Assim, essa competência fica por conta dos deputados estaduais e do governador, que precisam se compadecer dessa situação”, afirmou.

Fundadora da Organização Não Governamental (ONG) S.O.S Animais, a vereadora Seliane Santos (MDB) revelou que além do registro diário de gatos sendo envenenados, a quantidade é elevada. No entanto, não existem números concretos.”São muitos os animais que estão sendo envenenados, não é pouco”, pontuou.

A defensora dos animais destaca ainda que os crimes estão ocorrendo em diversos bairros da cidade, como na Vila Brasil e no Andracel Center. Uma alternativa encontrada por Seliane é a criação em andamento de um grupo no WhatsApp especificamente para denunciar situações como esta.

Casos os suspeitos de estarem cometendo os crimes sejam identificados, eles podem pegar pena de dois à cinco anos de reclusão, além do pagamento de uma multa e ficarem proibidos de obter guarda de qualquer animal.