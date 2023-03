Um piloto, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após uma forte rajada de vento fazer com que o avião que pilotava saísse da pista de pouso do Aeroporto de Aragarças, município goiano que faz divisa com Mato Grosso. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (31).

Um vídeo registrado no local logo após o acontecimento mostra que a aeronave ficou parcialmente destruída devido ao impacto.

A Polícia Militar (PM) aponta que o piloto planejava realizar o reabastecimento da aeronave para seguir viagem, quando sofreu o acidente e atingiu um alambrado presente nas redondezas do aeroporto.

Ao O Popular, Marcos Aurélio, diretor do campo de aviação, explicou que o fato teria ocorrido por conta da ventania ter feito com que o condutor perdesse o controle da aeronave de pequeno porte.

Ainda segundo o administrador, mesmo apresentando diversos ferimentos pelo corpo, o piloto conseguiu sair por conta própria do avião e foi rapidamente encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas.

O estado de saúde da vítima é estável e por conta de um hematoma na cabeça, terá que passar por exames.