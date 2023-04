Vizinhos contam o que ninguém sabia sobre casa que viralizou após placa contra pichação

A história da casa que teve o muro pichado em Goiânia e viralizou ganhou novos desdobramentos após os vizinhos contar um segredo que ninguém da internet sabia até então.

A residência, que fica localizada no Setor Sul, tinha apenas um portão de grade – sem muros -, de acordo com uma mulher que mora ao lado. Ela informou que as paredes só foram construídas há 10 meses atrás e que, até o momento, não tem moradores.

Em entrevista ao G1, a vizinha contou que, desde que os tijolos foram sobrepostos na fachada do imóvel, a placa pedindo para não picharem foi colocada também.

“Depois que subiram esse muro, ficou limpo por uns 10 meses, até que picharam. A casa tinha grades. O dono fechou pois havia vândalos entrando. Roubaram vaso sanitário e pias, por isso ele colocou o muro”, disse a moradora da região.

A mulher também explicou que, ao lado da casa desenhada, existe um outro imóvel do mesmo dono. Lá também existem avisos pedindo por “sossego”, já que ele promete “beneficiar instituições de caridade todos os meses com cestas básicas, em virtude da não pichação nos muros”.

“Essa casa ao lado é do mesmo dono, ela foi pichada também no mesmo dia, mas como tem moradores nela, fizeram algo por cima para concertar”.

Relembre o caso

A história viralizou após a placa ser inserida, pedindo para que não vandalizassem o muro, já que o proprietário era caridoso e doava cestas básicas em troca de “não poluição” visual da parede frontal da casa dele.

Porém, um pichador decidiu ir além e pediu a “prova” das doações caridosas mencionadas. “Cadê o comprovante?”, desenhou a pessoa não identificada. Confira!

A imagem foi publicada no Twitter por um motorista que passava na rua. Não demorou muito para o registro repercutir, acumulando já 2,4 milhões de visualizações.