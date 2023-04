Casa Criola fecha as portas e dará lugar ao Zabumba com proposta de ‘todas as formas de amor’

Muitos que passam pela Avenida Universitária, em Anápolis, notaram que um enorme toldo preto tapou toda a fachada da tradicional Casa Criola. Com isso, inúmeros anapolinos ficaram curiosos sobre está acontecendo no local.

O Portal 6 foi atrás para descobrir o que vem por aí e já adianta, o estabelecimento vai passar por uma grande mudança e se tornar um lugar ainda mais diverso e acessível.

À reportagem, Antônio Morelli, chef de cozinha e novo sócio do gastrobar, adiantou que a partir de uma parceria formada com Jaime Alves, a Casa Criola agora se chamará Zabumba. A previsão, é de que as portas sejam abertas ainda nesta semana, trazendo uma proposta completamente nova e diferente do que existe na cidade.

“Eu quero deixar o lugar mais vivo, mais inclusivo, que caiba qualquer tipo de público, abrace a diversidade. Homem, hétero, casal, lésbica, que seja aberto. A proposta é realmente aproveitar de todo o espaço que a casa tem, para a gente conseguir fazer pegadas mais culturais”, contou.

A ideia do novo espaço surgiu de uma necessidade de Antônio ao perceber que a cidade não contava com locais realmente inclusivos. Assim, o objetivo agora é abraçar a diversidade e acolher todos os anapolinos que procuram por um local diferente.

“A ideia do Zabumba é exatamente essa, atrair todos os tipos de público para as pessoas se sentirem abraçadas. A gente vai ter intervenções falando ‘aqui é livre toda forma de amor’, ‘permitido cenas amorosas’, para as pessoas se sentirem acolhidas mesmo. Porque hoje aqui em Anápolis a gente não tem grandes espaços voltados para isso e que as pessoas se sentem realmente à vontade”, afirmou.

Fugindo do tradicional sertanejo, os palcos da casa irão receber estilos diferentes dos vistos com frequência no município. Assim, os clientes poderão desfrutar de MPB, samba e pagode.

Uma outra novidade é que agora, além de abrir no período noturno, o Zabumba contará também com almoço regado de música ao vivo. Sábado em especial, a ideia é de um dia inteiro de portas abertas, com feijoada e a clássica caipirinha.

“Estamos indo com uma pegada gastrobar, então aqui no cardápio as pessoas vão encontrar desde pratos com frutos de mar, assim como muitos grills de carne, que será o nosso carro chefe. Então terá três opções de guarnição, dentro dela, as pessoas escolhem para não ficarem presas em uma única opção”, pontuou.

As novidades também poderão ser percebidas nos drinks, que estão passando por uma reformulação para atender da melhor maneira a todos os públicos. Antônio já adiantou que uma releitura será feita no Negroni, que passará a ser servido com um licor mais suave e finalizado com algodão doce.

A data da abertura do Zabumba (@zabumbagastrobar) ainda não está definida, no entanto, a expectativa é de que as portas sejam abertas ainda nesta semana, contando com um show especial e até mesmo a participação do “Zabumbinha” em carne viva, figura folclórica de Pirenópolis que se tornou o “mascote” do estabelecimento.