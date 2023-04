Preso grupo de torcida organizada que espancou frentista em Goiânia

Um grupo suspeito de agredir o frentista Waldemar Pereira, em Goiânia, foi localizado e preso pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (04). Chamada de operação “Fim de Jogo”, a força-tarefa reuniu vários setores da polícia e prendeu dois homens e duas mulheres, todos envolvidos com uma torcida organizada do Goiás Esporte Clube.

Mandados foram cumpridos nas cidades de Trindade, Goianira e Aparecida de Goiânia. Com os suspeitos foram apreendidos diversos artigos temáticos do time.

O crime foi cometido no dia 20 de março e câmeras de segurança do posto de combustível, localizado no Setor Bueno, registraram as cenas da agressão.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas agredindo um homem, que estaria usando a camisa de um time rival.

Eles teriam acabado de sair da partida entre Anápolis e Goiás, pela semifinal do campeonato goiano. Ao perceber a violência, o frentista tentou separar os envolvidos, mas acabou também sendo espancado pelo grupo.

Após a confusão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local para atender as vítimas, que em seguida foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugol).

As investigações da PC seguem e os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado e tentativa de homicídio.