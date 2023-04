Goiano que voltava de Paris é preso pela PF em Aeroporto do Rio de Janeiro

Pelo não pagamento de pensão alimentícia, um goiano, de 36 anos, foi preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro na terça-feira (04).

O curioso é que ele retornava de uma viagem a Paris – o destino mais visitado por turistas em todo o mundo e cidade símbolo de glamour.

O policiais federais o interceptaram no fim da noite, após constatarem que havia um mandado em aberto pelo não pagamento da pensão.

O documento havia sido anteriormente expedido pela 6ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), devido ao descumprimento da ordem judicial do recolhimento de valores.

O cumprimento do mandado se deu pela ação de agentes lotados na Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN).