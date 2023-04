Consumidores poderão renegociar dívidas com Equatorial Energia, em Anápolis

A Equatorial Energia realizará, entre os dias 10 e 14 de abril, o 4º Feirão de Renegociação de Débitos para os clientes que estiverem com débitos pendentes.

A ação acontecerá por meio de um atendimento móvel na Praça Dom Emanuel, que fica no Bairro Jundiaí, em Anápolis. Durante o evento, representantes da empresa estarão no local para instruir os participantes sobre os procedimentos.

Segundo o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, o evento é uma oportunidade para que os consumidores regularizem as pendências de forma mais calma e fácil.

“O objetivo da iniciativa é permitir que os consumidores que estejam endividados possam ter mais uma chance de renegociar seus débitos e seguir com um pouco mais de tranquilidade, saindo dessa situação que causa tanto transtorno na vida de qualquer pessoa”, ressaltou.

Ao todo, já foram negociados pela distribuidora R$ 343 mil. Além dos acordos, a Equatorial Energia também estará realizando, nos dias 13 e 14 de abril, a troca de lâmpadas antigas por LEDs por novas.

Vale lembrar que os interessados também podem realizar um acordo na sede do Procon Anápolis, na Vila Jussara, ou no Rápido do Anashopping, até o dia 14 de abril, com as empresas Supervi Supermercados, Vivo, Tim, Claro, Faculdade Fama, Faculdade Anhanguera, Colégio Exato, Unimed, Radar Internet, Atacadão, Riachuelo, Carrefour, Bradesco, Santander, Caixa, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil, Saneago, UniEvangélica, Colégio Couto Magalhães, Faculdade Raízes, Havan e Agibank.