Seduc traça plano para prevenir ataques, facilitar denúncias e identificar autores de ameaças em colégios de Goiás

Mais um jovem foi alvo de investigação por fazer apologia aos crimes de massacres escolares nesta segunda-feira (10). O adolescente, de 14 anos, teve o celular apreendido pela Polícia Civil (PC) após realizar postagens em que incitava tais ações e chegou a afirmar que realizaria uma rebelião no colégio onde estuda, em Bela Vista de Goiás.

Diante da notável crescente dos casos de ameaças de terrorismo em escala mundial e regional, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou ao Portal 6 que vem implementando uma série de medidas que visam diminuir a violência.

Em conversa com a reportagem, o superintendente de Segurança Escolar e Colégio Militar, Coronel Mauro Vilela, afirmou que o órgão está trabalhando junto às operações de inteligência do estado para identificar os autores de ameaças do tipo, ação cujos resultados foram positivos.

“Estamos apurando as ocorrências e ameaças com bastante vigor. Com isso, temos chegado aos autores e apresentado ao Juizado para as devidas providências”, explicou. Além disso, a Seduc intensificou o Protocolo de Segurança das Escolas, que visa simplificar o processo de comunicação de atos violentos, oferecendo os meios para buscar apoio das autoridades.

Em Goiânia, o Batalhão Escolar foi instaurado para prevenir ataques, orientando os alunos e corpo docente por meio de palestras. “Recentemente, muitos alunos querem falar de violência em escolas. Pensando nisso, vamos criar núcleos para atender essa demanda”. Em outras regiões do estado, essa ação é realizada por meio do comando local.

“Também já estamos capacitando os policiais especificamente para a área de criança e adolescente”, aponta o Coronel. “Ter a presença do patrulhamento inibe quem quer invadir o local ou promover atividades criminosas. Junto com as orientações oferecidas, podemos cultuar a paz”, finaliza.

Relembre

O adolescente que teve o celular apreendido em Bela Vista de Goiás é só mais um entre uma série de casos recentes em Goiás. Anápolis, Trindade, Aparecida de Goiânia, São Francisco de Goiás e outros municípios goianos tiveram ocorrências recentes.

Vale destacar que o mês de março registra mais casos por conta da data em que o massacre de Suzano (SP) ocorreu, em 13 de março de 2019.