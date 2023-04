Homem é encontrado morto no Lago Serra da Mesa após esposa não receber notícias

Após esposa estranhar que não estava recebendo notícias do marido, um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto no Lago de Serra da Mesa, na zona rural de Niquelândia, nesta segunda-feira (10).

O Portal 6 apurou que a mulher estava em Brasília e preocupada, ligou para um vizinho e pediu para que ele fosse até a fazenda descobrir porque não estava conseguindo contato com o companheiro.

No entanto, ao chegar no local, o homem foi encontrado já em estado de decomposição, flutuando na beira do lago.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e com o auxílio da Polícia Civil (PC), que também esteve presente, o corpo da vítima foi retirado da água.

Sem indícios de crime, acredita-se que o homem teria recebido uma descarga elétrica ao manusear alguns cabos de energia presentes na margem e posteriormente, se afogou no lago.

O corpo da vítima foi conduzido para Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu e a morte deve ser investigada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) para comprovação da causa.