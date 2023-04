Governo de Goiás quer eliminar transmissão de HIV e sífilis em 14 municípios do estado

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES) elaborou um plano de ação para eliminar os casos de HIV e sífilis congênita, que se caracteriza pela transmissão para a criança durante a gestação, parto ou amamentação.

Assim sendo, a principal medida para cumprir o objetivo é a realização de um pré-natal completo e antecipado. O planejamento contempla 14 municípios, entre eles, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde.

Boletim Epidemiológico de HIV/Aids do Ministério da Saúde apontou que foram 3043 casos de gestantes com o vírus no período de 2007 a junho de 2022 no estado. – sendo 842 crianças foram expostas ao HIV entre 2015 a 2022.

O médico infectologista Marcelo Daher disse ao Portal 6 que o esforço do estado está no caminho certo, no entanto, há pontos de atenção no planejamento.

“Fazer com que todas as mulheres tenham acesso ao pré-natal com os exames adequados identifica essas doenças de forma precoce, assim como outras”, destacou.

O estado de Goiás já oferece o Teste da Mamãe, que garante a realização de exames tipicamente caros e realizados em laboratórios particulares. “Com isso, hoje, observamos uma diminuição clara dos casos”, afirma.

Contudo, o especialista aponta que o trabalho de conscientizar as mães sobre a importância do pré-natal precisa ser um foco, principalmente no caso dos grupos historicamente inacessíveis, como é o caso da população em situação de rua, usuárias de drogas e prostitutas.

“Não podemos ter uma postura passiva. Essas pessoas não vão às unidades de saúde, então o que precisa ser feito é enviar profissionais capacitados para essas periferias”, explica.

“É possível eliminar o HIV e sífilis congênita. Em Anápolis, o Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/Aids (SAE) conseguiu fazer isso por alguns anos, mas precisamos de mais médicos e uma política de interiorização”.