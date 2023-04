Motorista de app mostra o que deixa no carro para as viagens e um dos itens chama atenção

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um motorista de aplicativo mostrando os utensílios que ele costuma carregar no veículo durante o expediente, porém teve um específico que chamou muita atenção.

Felipe Sant Anna vive no Rio de Janeiro e começou a gravação compartilhando como é dentro do carro. Carregadores, garrafa d’água, fones, moeda da sorte, remédio para dor de cabeça e pente de cabelo. Até então, aparentemente estava tudo normal.

O que deixou os internautas do Instagram curiosos e surpresos foi o final do vídeo: um Halls preto sobre o painel do carro, totalmente exposto para os clientes.

Nitidamente, Felipe planejava deixar um tom de humor da gravação, tendo em vista que o jovem já publicou vários vídeos com o mesmo teor. Logo, os usuários da plataforma comentaram na postagem.

“Entendedores entenderão”, brincou um. “Só quem viveu sabe”, disse outro. “Já faz viagem particular?”, perguntou uma terceira pessoa. Confira!

A saga do Halls preto

A história da balinha extra-forte tem dado o que falar na internet após os motoristas e passageiros explicarem qual o significado da presença do doce nos veículos.

A verdade é que, se houver o Halls, o motorista pode estar disposto a receber o pagamento de formas alternativas, como, por exemplo, através do código B.

No entanto, como o caso viralizou, alguns profissionais acabaram levando a pauta com humor e colocam a balinha apenas por brincadeira.