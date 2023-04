Carreta tomba no trevo da Havan e BR-060 fica interditada em Anápolis

Uma carreta tombou no final da tarde desta sexta-feira no viaduto da BR-060, em frente à Havan, em Anápolis.

Nas imagens cedidas ao Portal 6, é possível ver que o veículo encontra-se bloqueando totalmente a vida, gerando um grande congestionamento no sentido Anápolis-Brasília.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) encontram-se no local, e sabe-se que o motorista já foi socorrido pelos bombeiros.

Em nota, a Triunfo Concebra, responsável pelos cuidados da rodovia, revelou mais informações sobre o acidente.

“Ocorrência às 17h34 na BR-060, km 93, sentido norte, em Anápolis. Tombamento de uma carreta carregada de grãos. Uma vítima removida pelo Corpo de Bombeiros. No local, as faixas sentido norte estão interditadas em razão do derramamento da carga. Equipes da Triunfo Concebra no local realizando a sinalização.”