Cinema em Goiânia, Anápolis e Catalão vai ter sessão de Super Mario Bros adaptada para público autista

O Cinemais, rede de cinemas com salas em Goiânia, Anápolis e Catalão preparou uma programação especial neste sábado (15) para o público do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A partir das 14h será exibido o filme Super Mario Bros. A animação baseada no famoso game virou sucesso bilheteria em todo mundo, desde que foi lançado.

Dentre as adaptações feitas para receber o público autista está a implementação do volume mais baixo, iluminação especial, temperatura amena e liberdade para andar, dançar e se divertir como quiser.

Os valores cobrados para a sessão são de meia entrada para o público com TEA e um acompanhante.

Em Goiânia, as salas estão localizadas nos shoppings Bouganville, no Portal Sul e Portal Norte. Já em Anápolis, o filme será passado no Brasil Park Shopping. Por fim, em Catalão, a exibição é no Catalão Shopping.