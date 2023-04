Colisão entre ônibus e veículo de passeio deixa motorista com ferimentos graves

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado com urgência na noite desta sexta-feira (14), após um grave acidente de trânsito ocorrer na GO-139, na zona rural de Corumbaíba.

De acordo com informações compartilhadas pela corporação, a colisão foi entre um ônibus e um carro de passeio.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem em uma curva, realizada por parte do motorista do automóvel de pequeno porte. Com o impacto, o veículo menor acabou capotando e saindo da pista, parando em um matagal às margens da via.

O condutor, um homem de 57 anos, foi resgatado ainda consciente, mas apresentando um corte no crânio e com suspeita de hemorragia interna na região abdominal e de fratura no membro superior direito.

Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas. Posteriormente, os passageiros do ônibus foram retirados do veículo pelo vidro dianteiro, todos sem ferimentos.