Esta é a maneira correta de fazer ovo frito que só quem manda bem na cozinha sabe

É muito comum escutarmos que saber fazer ovo frito é fundamental para mandarmos bem na cozinha. Quem nunca ouviu isso?

Onde queremos chegar é que, será que sabemos de fato a maneira correta de preparar este alimento?

Se você ficou pensativo depois da nossa indagação, não se preocupe! Hoje juntamos informações sobre o melhor jeito de fritar um ovo. Por isso, fique conosco e aprenda!

Antes de tudo, vale dizer que o ovo é um dos alimentos mais baratos e nutritivos que temos disponível.

Nele encontramos proteínas, vitaminas e sais minerais. Os principais nutrientes presentes nos ovos são as vitaminas A, D, E, do grupo B, e sais minerais, como o ferro, o fósforo, o zinco e o selênio.

Saiba como fazer ovo frito perfeito de um jeito super fácil:

Basicamente, em uma frigideira antiaderente, não muito quente, coloque um pouco de óleo e, aos poucos, deixe a clara cair.

Em seguida, posicione a gema na parte central. Para ser perfeito, o ovo deve ter a clara esbranquiçada e a gema mole, mas ambas as partes cozidas.

Nosso pulo do gato é o seguinte:

Quando o ovo estiver um pouco desgrudando por inteiro da penha, mas ainda com a parte de cima meio crua, adicione meia xícara de água na panela e tampe.

Por fim, mantenha o fogo baixo para não queimar as laterais e, quando sentir que a clara está toda cozida, não há mais partes transparentes no ingrediente e a gema endurecer, retire da panela com uma espátula e leve ao prato após alguns segundos.

View this post on Instagram A post shared by 🌟Drica Divina🌟 (@dricadivina)

Gostou dessa receita? Então, certamente, você vai curtir essa também:

– Receita de Suco Caseiro para limpar o organismo e eliminar as toxinas do corpo: aprenda a fazer

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!