Jovem é preso após arremessar controle de videogame em bebê e agredir companheira

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um jovem, de 24 anos, suspeito de jogar um controle de videogame na cabeça do enteado, um bebê de apenas 09 meses, e agredir a mãe da criança. O caso aconteceu na tarde de sábado (15), no Jardim América, em Goiânia.

Ao O Popular, agentes da corporação afirmaram que a confusão teve início após o rapaz ter se irritado com a criança enquanto estava jogando uma partida de videogame na sala da residência.

Logo em seguida, ele acabou pegando um dos controles do jogo e o arremessou contra o chão, o que ocasionou a destruição do item. Ao ver a cena, a mulher, que estava com o bebê no colo, pediu para que o cônjuge parasse com a atitude.

Nesse momento, o jovem teria pegado o outro controle do videogame e jogado na cabeça do bebê, causando uma lesão no pequeno e até mesmo quebrando o objeto com o impacto.

Em depoimento à PM, a mulher afirmou que, ao tomar consciência do ocorrido, tentou segurar o homem, mas foi agredida por ele com socos no peito esquerdo.

Após a ação, a polícia foi acionada e compareceu no local. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

A mulher e a criança realizaram um exame de corpo de delito que comprovou as lesões. O bebê passou por uma avaliação médica e não precisou ser internado.