Bombeiros realizam força-tarefa em escolas de Goiás para proteger entrada e saída de alunos

Em todo o estado, agentes do Corpo de Bombeiros estão mobilizados em uma força-tarefa de proteção às escolas. A ação está em curso, com as primeiras mobilizações ocorrendo já nesta segunda-feira (17).

São medidas semelhantes à rondas protetivas de Polícia Militar. Viaturas da corporação estão fazendo monitoramentos na porta de escolas, tanto estaduais quanto municipais.

Ao Portal 6, o Tenente Leandro, do 3° Batalhão Bombeiro Militar de Anápolis, informou que se trata de uma ordem estadual, através da qual três agentes estarão de prontidão em cada instituição de ensino infantil.

“O objetivo é trazer a sensação de segurança à população, de modo a coibir qualquer tipo de risco”, pontuou.

Os deslocamentos estão ocorrendo na entrada das aulas, entre as 6h e as 7h30, além de na saída das classes, entre 12h30 e 13h30.

Ao todo, cinco guarnições integrarão a mobilização em Anápolis. Até segunda ordem, a previsão é de que a operação continue até dia 30 de novembro de 2023, data na qual termina o ano letivo.