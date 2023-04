Goiânia vai ganhar primeira loja física de produtos eróticos de alto luxo

A partir do dia 19 de maio, será possível visitar a loja física da Vibrio, no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, em Goiânia. A empresa, com produção própria, oferece desde brinquedos, chamados de “vibrios”, até cosméticos fabricados em Goiás.

A sócia-proprietária, Marcela Benati, de 28 anos, explicou ao Portal 6 que o objetivo da loja é proporcionar o bem-estar sexual para os clientes. Isso numa realidade em que 40,3% das mulheres relatam ter dor durante o sexo e 32% dos homens tem ansiedade de performance e a sexualidade segue sendo um assunto sensível, segundo a Pesquisa Mosaico 2.0.

Marcela, que é sexóloga, relatou ter recebido uma cliente que havia passado por traumas sexuais que resultaram em travas com o próprio corpo e com o ato sexual. Por meio do atendimento especializado, foi possível começar a abrir o caminho para uma relação mais saudável com o sexo. “Temos muitos clientes com problemas nesse assunto que conseguem ajuda porque não tratamos o sexo com vulgaridade e sim sensualidade”.

Com início em maio de 2021, em apenas um ano, a loja teve mais de 50 mil clientes, sendo que a maior parte são homens e mulheres, de 25 a 60 anos, que querem explorar a sexualidade de forma delicada e discreta.

“Nossos vibiros são como joias. Não têm formato fálico, são simples, pequenos e anatômicos. Queremos que os clientes se sentem confortáveis”. O vibrio favorito dos clientes é o minibullet, vendido por R$ 199,99, enquanto outro carro chefe é o lubrificante, produzido em Goiás e disponível por R$ 39,99.

Já o produto mais caro comercializado pela loja de luxo é o Pulsador Stronic Surf, no valor de R$ 1.819,99. Para além do atendimento especializado, o que conquista a atenção dos clientes é que os modelos de vibrios são desenvolvidos por meio de pesquisas internacionais, ao público e pelo conhecimento da Marcela, além de terem importados.

Os demais sócios que compõem a empresa são Edson Benati, Thamyris Fernandes, Dani Noce, Malu Perini e Raul Sena. “Tivemos um crescimento assustador. Hoje em dia, somos a terceira maior do mercado brasileiro”, afirma a sexóloga.