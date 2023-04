Sociedade se une para levar mensagem de paz nas escolas de Anápolis

Lançada nesta segunda-feira (17), a campanha “Paz nas Escolas” é uma união da sociedade civil para levar mensagem de harmonia nas instituições de ensino de Anápolis.

A iniciativa é da Cruzada pela Dignidade, projeto encabeçado pelo juíz Carlos Limongi, titular da Vara da Infância e Juventude de Anápolis.

Estiveram presentes no evento o prefeito Roberto Naves (PP), o secretário municipal de educação Alex Martins (PP), representantes da sociedade civil e das forças de segurança do município.

Além da busca pela paz nas escolas, a campanha também busca a inclusão dos pais e responsáveis na vida escolar dos filhos.

“Isso [a presença do pais] faz a diferença para os nossos filhos, para os nossos entes queridos e principalmente para a nossa sociedade”, destacou Carlos Limongi.

Dentre as ações criadas pela campanha está a elaboração de um fluxo de atendimento no caso de ocorrências de ataques nas escolas do município.