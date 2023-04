Identificada mulher que morreu atropelada por moto na BR-153, em Aparecida de Goiânia

A mulher que morreu após ser atropelada por uma motocicleta na BR-153, em Aparecida de Goiânia, foi identificada como Ludimila Rodrigues da Silva, de 37 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava cerca de 80 metros da passarela quando foi atingida por uma moto Honda XRE-300, enquanto tentava passar pela pista.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu no km 510 da via, no trecho que interliga as cidades de Goiânia e Hidrolândia.

No momento, a pista da esquerda chegou a ficar fechada e controlada por agentes. No entanto, o trânsito seguiu fluindo pelas faixas da direita e do centro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para comparecer no local para a retirada do corpo e uma perícia será realizada no ambiente do acidente.