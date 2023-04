Quais cuidados devem ser tomados antes de realizar atividades físicas? Especialistas de Anápolis explicam

Na última semana virou notícia em todo o país, a morte de uma mulher, de 37 anos, enquanto realizava a prática de crossfit em uma academia de Anápolis. Conforme a família, ela não apresentava nenhuma comorbidade. Essas condições fizeram com que o caso reverberasse e internautas se demonstrassem preocupados em iniciar uma prática esportiva.

No entanto, os exercícios físicos são considerados fundamentais para uma melhor qualidade de vida. A indicação preliminar do personal trainner Evandro “Zulu” de Assis é que seja feita uma avaliação física com um médico especialista.

“O médico vai fazer alguns exames, realizar um eletrocardiograma, analisar o seu histórico familiar e dizer se você está apto a realizar a atividade”.

Para ele, um dos pontos mais importantes é respeitar a própria individualidade e não apenas realizar o mesmo exercício de colegas ou famosos na internet – já que cada corpo tem uma dinâmica própria, que deve ser levada em consideração.

Além disso, o cardiologista Rizek Mikhail Hajjar assegura que não há necessidade de criar pânico ou preocupações em exagero, mas compartilha sobre a importância de uma avaliação cardiovascular antes do início das atividades.

“Cada caso tem que ser investigado, se o paciente tem pressão alta, arritmias malignas ou alterações de estrutura, na parte anatômica […], tudo isso pode gerar esses males súbitos que a gente vê por aí”, explica o médico.

Rizek ainda reforça a importância de regularmente ainda realizar um check-up com um profissional da área da saúde, e embora o tempo entre as visitas varie de indivíduo para indivíduo, uma boa margem de segurança, segundo ele, é uma avaliação anual.