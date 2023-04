BR-153 é liberada após acidente que deixou dois mortos e três feridos

O trecho da BR-153, no km 371, em São Francisco de Goiás, que estava interditado após um acidente de trânsito entre dois automóveis, foi liberado para a circulação de veículos.

A informação foi divulgada pela Ecovias do Araguaia, concessionária que é responsável por administrar a rodovia, na tarde desta sexta-feira (21).

De acordo com a operadora, a via ficou interditada de forma parcial por cerca de cinco horas em razão da colisão frontal que aconteceu no local. No entanto, neste momento, o tráfego já está liberado nos dois sentidos.

O acidente, que aconteceu nessa manhã, deixou duas pessoas mortas e outras três feridas. Segundo a empresa, os sobreviventes foram encaminhados até o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja).

Um deles, segundo a corporação, estava em estado grave. Já outros dois tinham alguns ferimentos, mas não estavam com risco de morte. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.