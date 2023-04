Uma nova moda tem surgido entre as mulheres após o final da estação de verão e a chegada do frio e algumas ainda não têm entendido a razão de carregar uma bola de papel alumínio na bolsa.

Ficou confuso? Nós te explicamos! É que neste período que se inicia, sem chuvas, o tempo seco é capaz de deixar os fios de cabelos mais ressecados e recheados de frizz.

E acredite: uma pequena bola de papel alumínio é capaz de melhorar esse problema sem causar danos à saúde ou gastos altos com produtos de marca.

“O nosso cabelo traz uma carga eletrostática nos fios. Portanto, quando usamos o papel alumínio, essa carga eletrostática é equilibrada, diminuindo o frizz”, explicou a dermatologista e tricologista, Cintia Cunha, ao site Vitat.

Com isso, entenda melhor como amenizar o frizz, tanto no cabelo liso, quanto no cacheado. Confira agora as dicas!

Entenda por que muitas mulheres estão carregando uma bola de papel alumínio dentro da bolsa:

Pode parecer muito estranho, porém alguns estudos já comprovaram que pegar um pequeno papel de alumínio, enrolar (como uma bolinha) e passar próximo ao couro cabeludo, é possível diminuir os arrepiados que tanto incomoda.

Principalmente se esses fios forem os famosos “baby hair” – que estão nascendo ainda, por isso, são menores -. Eles são bem mais rebeldes e instáveis,

Mas afinal, por que temos frizz?

Resumidamente, o frizz no cabelo é o resultado da eletricidade estática que surge quando a umidade do ar entra em contato com o cabelo seco ou danificado.

Esse efeito é mais tradicional entre os cabelos ondulados, cacheados e crespos, que são naturalmente mais secos e propensos a danos, já que a oleosidade da raiz dificilmente chega às pontas.

Quando a eletricidade estática surge, os fios mais curtos e danificados se repelem entre si, criando uma aparência de cabelo arrepiado e pouco atraente.

