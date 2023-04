Cachorro se torna freguês de padaria em Anápolis e faz sucesso no TikTok

Weder Mendes Lima voltou a chamar atenção na internet ao divulgar um cliente especial da Panificadora Avenida Jundiaí.

“Temos um visitante aqui hoje na panificadora desde cedo”, disse o proprietário do estabelecimento anapolino em vídeo postado no Tik Tok, com quase 16 mil visualizações. “Já comeu, já bebeu água e está aqui na panificadora”.

O visitante trata de um cachorro simpático que esteve presente no período diurno para garantir um café da manhã reforçado. No vídeo, após fazer carinho no cão, Weder mostra o cachorro sentado entre as mesas supostamente aguardando a chegada dos clientes.

Ao Portal 6, o dono da panificadora relatou que o visitante voltou ao longo de uma semana, no mesmo horário, mas logo deixou de aparecer. “Eu acho que ele deve ter dono e estava só garantindo o café da manhã”, explica.

De acordo com Weder, o visitante se parece com o cachorro da família, Dengoso, que marca presença em diversos vídeos. Um deles viralizou, mostrando o cão sendo encontrado em bares da cidade após dar “fugidas”.