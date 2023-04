Piloto consegue aterrissar aeronave em segurança após pane no sistema, em Anápolis

O piloto de uma aeronave de pequeno porte viveu momentos desesperadores ao tentar aterrissar com segurança na pista do aeroporto municipal de Anápolis, durante uma pane no sistema.

Apesar do susto, o condutor conseguiu fazer com que o avião pousasse em segurança, sem qualquer dano material ao veículo.

No entanto, enquanto ainda estava sobrevoando a cidade, de forma preventiva, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionada, ficando à disposição no local com duas viaturas.

O Portal 6 apurou que a situação teria sido motivada por conta de um travamento ocorrido no trem de pouso da aeronave

Por conta disso, o piloto precisou ficar um tempo nos ares queimando o combustível com o intuito de evitar que ocorresse uma explosão no momento do pouso.