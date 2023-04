Foragido por aplicar golpes milionários, Henrique Saccomori é preso pela CPE em Anápolis

Condenado por aplicar golpes milionários, Henrique Saccomori foi preso na noite desta sexta-feira (28), pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), em Anápolis.

O Portal 6 apurou que os policiais chegaram até o empresário após receberem informações de que ele estava em um apartamento na Vila Formosa.

No local, os agentes chamaram Henrique na porta, mas o suspeito afirmou que não ia abrir.

Ele chegou a pedir que eles não o levasse, porém não teve o clamor atendido.

Sem outra saída, os militares realizaram o arrombamento da porta e o encontraram escondido em um dos cômodos do imóvel.

Investigação da Polícia Civil (PC) apontou o esquema de Henrique Saccomori rendeu R$ 50 milhões. O empresário atraía as vítimas com a promessa de retornos financeiros via apostas esportivas.

No Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) existem cerca de 60 processos contra ele.