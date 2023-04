Homem suspeito de agredir companheira com faca e ameaçá-la é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) prendeu neste domingo (30) um homem suspeito de ameaçar e agredir a companheira com uma faca. O crime ocorreu em Posse, município localizado na região Leste de Goiás.

De acordo com a corporação, o fato foi cometido no sábado (29) após o rapaz, que estava drogado e com ciúmes da mulher, apanhar uma faca e golpeá-la na altura do abdômen.

Posteriormente, a vítima foi socorrida às pressas e teve que ser encaminhada até uma unidade de saúde próxima, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico de sutura.

Ao sair do hospital, a mulher procurou uma delegacia da PC para denunciar o crime e uma equipe de policiais se deslocou até o endereço do autor para efetuar a prisão.

Segundo a corporação, o homem tinha passagens por homicídio, roubo qualificado e violência doméstica contra a mulher. Ele foi encaminhado até uma unidade prisional da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.