Adoção de animais e os diversos benefícios para saúde

Já sabemos que ter a companhia de um animal de estimação tem vários benefícios para a saúde, mas quais são eles?

1 – Saúde Mental



Uma pesquisa realizada pela Edelman Intelligence, em parceria com a HABRI e a Mars Petcare revelou que 80% das pessoas se sentem menos sozinhas na companhia de um pet. Ou seja, além da troca de carinho, cães e gatos também ajudam a lidar com problemas como depressão, solidão e ansiedade. Isso acontece porque quando o humano passa parte do dia com um animal, ele passa a produzir mais hormônios como a ocitocina e serotonina, responsáveis pelo humor. A sensação de responsabilidade que o animal traz, o compromisso de cuidar de outro ser vivo dependente, ajuda a manter a mente ativa. Eles estimulam o ser humano a criar vínculos e se preocupar com o bem-estar, não apenas do animal, mas de si. Isso nos ensina a ter mais empatia com os animais e com o outro.

2 – Saúde Cardiovascular

Criar um animal pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, auxiliando na prevenção contra ataques do coração e outras doenças cardiovasculares, isso segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e do Instituto Nacional de Saúde (NIH), nos Estados Unidos.

3 – Prática de atividade física

Muitos sugerem que a possível exposição a exercícios físicos explica o benefício: a associação norte-americana do coração aponta estudos que constataram que indivíduos que levam seus cães para passear fazem até 30 minutos a mais de exercícios por dia do que aqueles que não caminham com os cães.

4 – Controle do peso

De acordo com levantamento do Instituto Wellness, no Hospital Northwest Memorial, caminhar diariamente com cães ajuda a manter e perder peso. Outro estudo do Instituto Nacional de Saúde (NHI), dos Estados Unidos, constatou que as pessoas que têm cão estão menos propensas à obesidade, se comparados com quem não possui animal de estimação.

5 – Imunidade

Menor risco de alergias em crianças: estudos feitos por um pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison mostraram que as chances de uma criança ter alergia são 33% menores com um pet. Outro estudo feito pela Universidade de Virgínia, mostrou que crianças que são criadas em contato com gatos têm mais resistência ao desenvolvimento de asma. Com a convivência, os pequenos desenvolvem um sistema imunológico mais forte.

6 – Reduzir risco de AVC

Dm estudo da Universidade de Minnesota afirmou que o convívio com gatos pode ser benéfico na prevenção de acidente vascular cerebral, infarto e outras doenças cardiovasculares. Realizado durante 20 anos com quase 4.500 pessoas, o estudo concluiu que as pessoas que não criaram os bichanos tiveram risco 40% maior de perder a vida por um ataque do coração e 30% maior por uma doença cardiovascular. Os cientistas acreditam que esse poder está no fato de os gatos ajudarem a relaxar e reduzir a ansiedade de seus criadores.

7 – Pet Terapia Hospitalar

Segundo o estudo da pesquisadora Fernanda de Toledo Vieira, Terapia assistida por animais e sua influência nos níveis de pressão arterial de idosos institucionalizados, publicado na Revista de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), os idosos que vivem em asilos que foram submetidos à companhia de cachorros durante o tratamento da pressão alta tiveram resultados extremamente positivos, uma vez que o animal desencadeia a sensação de “bem-estar, saúde emocional, física, social e cognitiva”. E uma pesquisa realizada em 2015 na Área de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Lá, foram adotados 50 cães durante o tratamento de crianças com câncer. Os resultados foram similares, comprovando a eficiência da Pet Terapia: a presença dos animais regulou a pressão arterial e os batimentos cardíacos, diminuindo a ansiedade tanto dos pacientes quanto das famílias que os acompanham.

E então, já pensou melhor sobre adotar um animal? Mas fazer uma adoção consciente e responsável é importante!

Um dos primeiros passos da adoção é se perguntar se não haverá nenhum impasse ao acolher o animal. O local onde você mora aceita animais? Alguém da família possui algum tipo de alergia? Você terá tempo, não apenas para os cuidados básicos, mas também para passear e brincar com o pet?

Os gastos também aumentam e a responsabilidade com investimentos e cuidados para mantê-lo sempre saudável não deve ser ignorada. Pensar neste tipo de coisa evita que, no futuro, os animais sejam abandonados.

Procure sempre fazer acompanhamento médico e com profissionais da saúde.