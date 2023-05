Com normatização do setor, Goiás poderá trilhar novos investimentos em ferrovias

Em vigor desde terça-feira (02), as novas diretrizes para a exploração do modal ferroviário em Goiás abrem as portas para a entrada de novos investimentos no setor.

Isso porque a nova legislação torna claras as normas para que seja feito o transporte de cargas e passageiros no estado, algo que não existia até então.

Ao Portal 6, o coordenador do curso superior de tecnologia em Logística do Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis, Alan de Freitas Oliveira, explicou que essas diretrizes são um fator de atração de novas empresas para o estado.

“O empresário vai olhar para essa legislação e entender que existem regras definidas, quais são os direitos e deveres, o que é obrigação da empresa e o que é obrigação do Governo. Ela abre um leque, trazendo clareza para esses possibilidades de investimentos”.

O professor universitário também destaca que a malha férrea em Goiás ainda cobre uma área muito pequena, não sendo um modal efetivo no estado.

Entretanto, as novas diretrizes podem representar uma possibilidade de expansão das ferrovias. Para isso, seriam necessários incentivos governamentais e o interesse das empresas em concretizar esse investimento.

“O transporte ferroviário é caro para ser implementado, porém é mais barato que o rodoviário na operação e demanda menos manutenção. Além disso, o custo para transporte de passageiros ou cargas é menor, justamente pelos grandes volumes que os vagões comportam”, complementou Alan.

Expansão

Dentre os principais fatores que geram interesse do Governo de Goiás na implementação de ferrovias é a redução de custo em serviços de transporte, assim como melhora da competitividade das produções agropecuária e industrial.

Nesse sentido, está previsto para o primeiro semestre de 2023 a inauguração de um novo trecho da malha ferroviária que liga o estado até o porto de Santos, em São Paulo.

A operadora responsável pelo investimento, a Rumo, afirmou que a linha férrea irá ligar o município de Rio Verde até Anápolis, ao final das obras.

Em entrevista ao Portal 6, realizada no final de março, o diretor comercial para grãos nas Operações Norte e Central da empresa, Altamir Perottoni Junior, afirmou que o novo trecho vai promover maior competitividade para Goiás em relação ao restante do país.