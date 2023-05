Se você está tentando conquistar uma mulher no WhatsApp, é necessário ter em mente que existem algumas frases proibidas que as mulheres detestam receber dos homens na plataforma.

Essas mensagens podem fazer o seu flerte ser jogado por água abaixo e fazer com que a pessoa pela qual você esteja interessada suma de vez da sua vida.

Então, leia a matéria até o final e saiba quais frases nunca enviar no aplicativo.

6 frases proibidas que as mulheres detestam receber dos homens no WhatsApp

1. Manda foto de agora

Caso você esteja paquerando uma mulher, saiba que essa frase deve ser completamente esquecida no repertório. Isso é capaz de fazê-la cair fora e não querer mais papo com você na plataforma.

2. Queria te ver agora

Nem toda mulher gosta de ler que o outro quer vê-la naquele exato momento. Isso pode transparecer que você está um pouco desesperado e fazê-la ficar com medo de te entregar.

3. Não dê uma de louca

Uma das frases proibidas que as mulheres detestam receber dos homens é essa. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de louca, mesmo que seja de brincadeira. Então, fica a dica!

4. Mulheres são mais sentimentais mesmo

Outra mensagem que os homens devem evitar é essa. Isso pode soar um pouco preconceituoso e pode acabar de vez com o seu momento de paquera.

5. Você é pra casar

Se você não quer ser mal interpretado no momento da troca de mensagens, evite ao máximo enviar essa mensagem. Afinal, você não sabe se isso é realmente uma pretensão dela.

6. Só converso com você

Por fim, evite enviar essa frase, pois saiba que as maioria das mulheres já leu esse ‘truque’. Isso pode acabar fazendo com que ela não queira mais conversar com você ao se lembrar de papos passados com outros rapazes.

