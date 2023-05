Homem que teve celular roubado imobiliza ladrão com golpe de jiu-jitsu até chegada de policiais, em Anápollis

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (06), no Parque Calixtópolis, bairro na região Sudoeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a corporação chegou no local da ocorrência e dois homens, ambos de 38 anos, estavam engalfinhados no chão.

Questionados pelos militares, a vítima informou que estava bebendo em frente a uma casa noturna, quando foi abordado pelo suspeito e teve o celular e a carteira levados.

Ao correr atrás para reaver os bens, a vítima desferiu um golpe com garrafa de vidro e imobilizou o suspeito com um mata leão, conhecido golpe de jiu-jitsu. Eles estavam bastantes machucados e uma enorme poça de sangue era possível ser visualizada no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança e o suspeito para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de corpo de delito.

Após o atendimento, eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, sendo que a vítima foi posteriormente para o IML, desmaiou e acabou voltando para a UPA.